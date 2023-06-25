ЗСУ знищили три танка РФ біля Курдюмівки (відео)

Також він опублікував відео, на якому видно, як Сили оборони, використовуючи дрони та артилерію, нищать російську техніку.

"Ми не збиваємося зі свого шляху", - підписав відео Резніков.

Ситуація біля Бахмута

Останніми тижнями ЗСУ активно просуваються на флангах під Бахмутом. Так, вчоран повідомлялось, що бійці 1 механізованого батальйону 3ОШБр знищили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

В Міноборони повідомляють, що українські воїни хочуть оточити російське угрупування в Бахмуті. Крім цього, в самому місті ЗСУ змогли зайняти деякі стратегічні висоти.

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