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ВСУ уничтожили три танка РФ возле Курдюмовки (видео)

Фото: ВСУ уничтожили три танка в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Бойцы Вооруженных сил Украины за последние сутки уничтожили три танка РФ возле Курдюмовки, что возле Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра обороны Украины Алексея Резникова.

Также он опубликовал видео, на котором видно, как Силы обороны, используя дроны и артиллерию, уничтожают российскую технику.

"Мы не сбиваемся со своего пути", - подписал видео Резников.

Ситуация возле Бахмута

В последние недели ВСУ активно продвигаются на флангах под Бахмутом. Так, вчера сообщалось, что бойцы 1 механизированного батальона 3ОШБр уничтожили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

В Минобороны сообщают, что украинские воины хотят оцепить российскую группировку в Бахмуте. Кроме того, в самом городе ВСУ смогли занять некоторые стратегические высоты.

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Контрнаступление ВСУВойна России против УкраиныДонецкая область