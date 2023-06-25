ВСУ уничтожили три танка РФ возле Курдюмовки (видео)

Также он опубликовал видео, на котором видно, как Силы обороны, используя дроны и артиллерию, уничтожают российскую технику.

"Мы не сбиваемся со своего пути", - подписал видео Резников.

Мы не имеем от нашей path.

В один день, в одном секции вперед в Курдимивка области наших сил забиты тремя русскими танками.

pic.twitter.com/6VHMAsBtjD — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 24, 2023

Ситуация возле Бахмута

В последние недели ВСУ активно продвигаются на флангах под Бахмутом. Так, вчера сообщалось, что бойцы 1 механизированного батальона 3ОШБр уничтожили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

В Минобороны сообщают, что украинские воины хотят оцепить российскую группировку в Бахмуте. Кроме того, в самом городе ВСУ смогли занять некоторые стратегические высоты.

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