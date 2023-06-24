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ЗСУ сьогодні розгромили плацдарм окупантів під Бахмутом

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Бахмут, Субота 24 червня 2023 22:14
ЗСУ сьогодні розгромили плацдарм окупантів під Бахмутом Фото: ЗСУ сьогодні розгромили окупантів під Бахмутом (facebook.com GeneralStaff ua)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові сьогодні розгромили російських окупантів на Бахмутському напрямку. Десятки солдатів РФ ліквідовано та поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 3-тьої окремої штурмової бригади.

Командир Третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький повідомив, що сьогодні бійці 1 механізованого батальйону 3ОШБр розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

"З їхнього боку 30 200х, десятки поранених і з десяток полонених", - повідомив Білецький.

Він також зауважив, що плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищено.

Бої за Бахмут

Нагадаємо, що з початку червня українські військові почали просування у районі Бахмута. Зокрема, їм вдається звільняти від росіян райони північніше і південніше від міста.

Як пояснювала заступник міністра оборони України Ганна Маляр, таким чином ЗСУ планують взяти в оточення угруповання ворога, яке залишається у Бахмуті.

Також українські військові кілька разів заявляли, що наші захисники спромоглися взяти під контроль стратегічні висоти в районі міста.

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