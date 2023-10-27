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ЗСУ знищили три ракети та два безпілотники окупантів на півдні

Ілюстративне фото: ЗСУ знищили три ракети та два безпілотники окупантів на півдні (командування Повітряних сил ЗСУ)
Автор: Іван Носальський

Українські військові сьогодні, 27 жовтня, збили три ракети та два безпілотники російських окупантів у Миколаївській та Херсонській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь" у Facebook.

Військові уточнюють, що внаслідок бойової роботи силами протиповітряної оборони знищено:

  • у Миколаївській області - три керовані авіаційні ракети Х-59;
  • у Херсонській області - два ударні безпілотники "Ланцет".

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 27 жовтня, вдень у південних регіонах України оголошували повітряну тривогу.

Моніторингові канали повідомляли про три ракети у Миколаївській області, які запустили російські окупанти.

Зазначимо, що російські окупанти регулярно намагаються бити по Україні за допомогою ракет та дронів. Одна з останніх атак дронів відбулася сьогодні, 27 жовтня, вночі.

Сили протиповітряної оборони збили п'ять з шести ударних дронів "Шахед".

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