ЗСУ знищили три ракети та два безпілотники окупантів на півдні

Українські військові сьогодні, 27 жовтня, збили три ракети та два безпілотники російських окупантів у Миколаївській та Херсонській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь" у Facebook.
Військові уточнюють, що внаслідок бойової роботи силами протиповітряної оборони знищено:
Нагадаємо, сьогодні, 27 жовтня, вдень у південних регіонах України оголошували повітряну тривогу.
Моніторингові канали повідомляли про три ракети у Миколаївській області, які запустили російські окупанти.
Зазначимо, що російські окупанти регулярно намагаються бити по Україні за допомогою ракет та дронів. Одна з останніх атак дронів відбулася сьогодні, 27 жовтня, вночі.
Сили протиповітряної оборони збили п'ять з шести ударних дронів "Шахед".
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