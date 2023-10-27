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ВСУ уничтожили три ракеты и два беспилотника оккупантов на юге

Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили три ракеты и два беспилотника оккупантов на юге (командование Воздушных сил ВСУ)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные сегодня, 27 октября, сбили три ракеты и два беспилотника российских оккупантов в Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" в Facebook.

Военные уточняют, что в результате боевой работы силами противовоздушной обороны уничтожены:

  • в Николаевской области - три управляемые авиационные ракеты Х-59;
  • в Херсонской области - два ударных беспилотника "Ланцет". 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 27 октября, днем в южных регионах Украины объявляли воздушную тревогу. 

Мониторинговые каналы сообщали о трех ракетах в Николаевской области, которые запустили российские оккупанты. 

Отметим, что российские оккупанты регулярно пытаются бить по Украине при помощи ракет и дронов. Одна из последних атак дронов произошла сегодня, 27 октября, ночью. 

Силы противовоздушной обороны сбили пять из шести ударных дронов "Шахед"

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