ВСУ уничтожили три ракеты и два беспилотника оккупантов на юге

Украинские военные сегодня, 27 октября, сбили три ракеты и два беспилотника российских оккупантов в Николаевской и Херсонской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" в Facebook.
Военные уточняют, что в результате боевой работы силами противовоздушной обороны уничтожены:
Напомним, сегодня, 27 октября, днем в южных регионах Украины объявляли воздушную тревогу.
Мониторинговые каналы сообщали о трех ракетах в Николаевской области, которые запустили российские оккупанты.
Отметим, что российские оккупанты регулярно пытаются бить по Украине при помощи ракет и дронов. Одна из последних атак дронов произошла сегодня, 27 октября, ночью.
Силы противовоздушной обороны сбили пять из шести ударных дронов "Шахед".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.