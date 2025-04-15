ЗСУ знищили три колони техніки та зграю "мотоциклістів" РФ (відео)

Протягом дня на одному з напрямків фронту воїни 3-го механізованого батальйону ЗСУ знищили близько 20 мотоциклів та щонайменше 20 одиниць ворожої техніки, включно з танками, БМП та МТЛБ.

Загальні втрати противника оцінюють у до 200 піхотинців.

Спочатку російські військові намагалися здійснити стрімкий прорив на мотоциклах, однак потрапили під точні удари українських FPV-дронів.

Після провалу, ворог висунув у напрямку українських позицій одразу три механізовані колони, укомплектовані піхотою.

Завдяки діям дронових підрозділів та бійців 31-ї бригади, всі транспортні засоби противника були знищені. За словами військових, до вечора ворожа техніка палала.