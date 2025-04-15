Загарбники продовжують втрачати солдатів: ще понад 1100 солдатів за добу
За добу українські захисники ліквідували ще 1180 російських окупантів, а також знищили багато ворожої військової техніки, зокрема 68 артилерійських систем й 2 системи ППО.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 935 160 (+1 180) осіб ліквідовано;
- танків - 10 629 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 22 150 (+20) од.;
- артилерійських систем - 26 290 (+68) од.;
- РСЗВ - 1 364 (+2) од.;
- засоби ППО - 1 132 (+2) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 32 691 (+147) од.;
- крилатих ракет - 3 145 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 44 339 (+210) од.;
- спеціальної техніки - 3801 од.
Ситуація на фронті
На фронті від початку доби станом на вечір 14 квітня відбулося 67 бойових зіткнень. Російські загарбники зосереджують основні зусилля на Покровському, Лиманському та Курському напрямках.
На Покровському напрямку окупанти здійснили 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск та відбили 16 атак противника.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців.
На Курському напрямку з початку доби відбулося 12 боїв. Крім того, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 23 керовані бомби, та здійснив 246 артилерійських обстрілів.
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