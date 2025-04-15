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ВСУ уничтожили три колонны техники и шайку "мотоциклистов" РФ (видео)

Фото: ВСУ обезвредили три колонны оккупантов и десятки мотоциклистов на передовой (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ВСУ уничтожили три колонны техники и десятки мотоциклистов РФ во время боев на передовой. Враг понес большие потери.

В течение дня на одном из направлений фронта воины 3-го механизированного батальона ВСУ уничтожили около 20 мотоциклов и не менее 20 единиц вражеской техники, включая танки, БМП и МТЛБ.

Общие потери противника оцениваются в до 200 пехотинцев.

Сначала российские военные пытались осуществить стремительный прорыв на мотоциклах, однако попали под точные удары украинских FPV-дронов.

После провала, враг выдвинул в направлении украинских позиций сразу три механизированные колонны, укомплектованные пехотой.

Благодаря действиям дронов подразделений и бойцов 31-й бригады, все транспортные средства противника были уничтожены. По словам военных, к вечеру вражеская техника горела.

Ситуация на фронте

Напомним, что вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 119 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 191 управляемую авиационную бомбу.

Кроме этого, привлекли для поражения 3275 дронов-камикадзе и осуществили 6590 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 20 боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, две РСЗО, два средства ПВО, 147 дронов оперативно-тактического уровня и 210 единиц автомобильной техники.

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