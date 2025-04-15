ВСУ уничтожили три колонны техники и шайку "мотоциклистов" РФ (видео)

В течение дня на одном из направлений фронта воины 3-го механизированного батальона ВСУ уничтожили около 20 мотоциклов и не менее 20 единиц вражеской техники, включая танки, БМП и МТЛБ.

Общие потери противника оцениваются в до 200 пехотинцев.

Сначала российские военные пытались осуществить стремительный прорыв на мотоциклах, однако попали под точные удары украинских FPV-дронов.

После провала, враг выдвинул в направлении украинских позиций сразу три механизированные колонны, укомплектованные пехотой.

Благодаря действиям дронов подразделений и бойцов 31-й бригады, все транспортные средства противника были уничтожены. По словам военных, к вечеру вражеская техника горела.