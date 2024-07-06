ЗСУ знищили танки, БпЛА та 1260 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Нагадаємо, що у ніч на 6 липня окупанти запустили по Україні 27 "Шахедів". Українським захисникам вдалося збити 24 ворожі дрони.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські загарбники активізувалися на Лиманському напрямку. Станом на 22:00 5 липня на фронті відбулося 119 бойових зіткнень, проте найгарячішою залишалась ситуація на Покровському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.