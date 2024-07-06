ВСУ уничтожили танки, БПЛА и 1260 окупантов: Генштаб обновил потери РФ

Напомним, что в ночь на 6 июля оккупанты запустили по Украине 27 "Шахедов". Украинским защитникам удалось сбить 24 вражеских дрона.



Ранее РБК-Украина сообщало, что российские захватчики активизировались на Лиманском направлении. По состоянию на 22:00 5 июля на фронте произошло 119 боевых столкновений, однако самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении.

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