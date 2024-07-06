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ВСУ уничтожили танки, БПЛА и 1260 окупантов: Генштаб обновил потери РФ

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За сутки с 5 на 6 июля Силы обороны Украины ликвидировали 1260 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения враг потерял около 549 840 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 11 танков, 66 артсистем и 58 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 549 840 (+1260) человек ликвидировано;
  • танков – 8153 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин – 15 629 (+18) ед.;
  • артиллерийских систем – 14 897 (+66) ед;
  • РСЗО – 1115 ед.;
  • средства ПВО – 878 ед.;
  • самолетов – 360 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 809 (+58) ед;
  • крылатых ракет – 2351 (+9) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 20 053 (+76) ед;
  • специальной техники – 2479 (+6) ед.

Напомним, что в ночь на 6 июля оккупанты запустили по Украине 27 "Шахедов". Украинским защитникам удалось сбить 24 вражеских дрона.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские захватчики активизировались на Лиманском направлении. По состоянию на 22:00 5 июля на фронте произошло 119 боевых столкновений, однако самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении.

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