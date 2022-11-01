ЗСУ знищили танк та БМП окупантів у Донецькій області (відео)

Миколаївським десантникам вдалося знищити танк та БМП окупантів у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
"В одному з районів Донецької області, воїни-артилеристи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили танк та бойову машину піхоти противника", - йдеться у повідомленні.
Десантники повідомили, що танк російських окупантів був знищений протитанковими засобами, а БМП - вогнем артилерії.
Нагадаємо, що раніше українські десантники знищили російський БТР ударами з артилерії та дрону.
Також українські військові знищили склад боєприпасів з "кадирівцями" у Луганській області.
Окрім того, спецпідрозділ СБУ показав на відео знищення російської БМП-3 та двох позицій окупантів.
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