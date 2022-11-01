RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили танк и БМП оккупантов в Донецкой области (видео)

Фото: ВСУ уничтожили танк и БМП кафиров в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Николаевским десантникам удалось уничтожить танк и БМП оккупантов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"В одном из районов Донецкой области, воины-артиллеристы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШИ ВС Украины уничтожили танк и боевую машину пехоты противника", - говорится в сообщении.

Десантники сообщили, что танк российских оккупантов был уничтожен противотанковыми средствами, а БМП - огнем артиллерии.

Напомним, что ранее украинские десантники уничтожили российский БТР ударами по артиллерии и дрону.

Также украинские военные уничтожили склад боеприпасов с "кадыровцами" в Луганской области.

Кроме того, спецподразделение СБУ показало на видео уничтожение российской БМП-3 и двух позиций оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныДонецкая областьГенштаб ВСУВойна в Украине