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ЗСУ знищили танк Т-90 та понад 50 окупантів біля Куп’янська та Лиману, - Череватий

Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили два російських танки, один з яких Т-90.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

"578 разів росіяни били артилерією по позиціях українських військ і населених пунктах вздовж лінії фронту минулої доби на Лиманському та Куп’янському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також ворог завдав 17 авіаударів. Там відбулося три боєзіткнення. Наші військові знищили 53 окупантів, 105 зазнали поранень.

"Знищено два російських танки, один з яких Т-90, БМП, чотири безпілотники, два міномети, гармату та два польові склади з боєприпасами", - пояснив Череватий.

Нагадаємо, що прикордонники збили два безпілотники російських окупантів за допомогою антидронової рушниці у Бахмутському районі.

Українські військові знищили понад роту російських окупантів, два танки та ЗРК на Таврійському напрямку за минулу добу.

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