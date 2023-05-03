ЗСУ знищили танк Т-72 та 36 окупантів під Лиманом і Куп’янськом, - Череватий

Українські військові знищили 36 окупантів та ворожий танк Т-72 під Лиманом (Донецька область) та біля Куп'янська (Харківська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.
"За минулу добу 565 ударів зі ствольної та реактивної артилерії завдав ворог на Лиманському та Куп’янському напрямках", - йдеться у повідомленні.
Череватий зазначив, що під час боєзіткнення вбито 36 окупантів, 108 - поранено.
"Знищено ворожий танк Т-72, дві БМП-1 та один мінометний розрахунок", - додав речник Східного угруповання військ ЗСУ.
Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку проти українських сил воює 25,6 тисячі російських окупантів. При цьому до боїв ворог залучив десятки танків та 450 бронемашин.
На Бахмутському напрямку українським воїнам вдалось досягти паритету в артилерії завдяки точності роботи.
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