UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили танк Т-72 та 36 окупантів під Лиманом і Куп’янськом, - Череватий

Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (Facebook сом Serhii Cherevatyi)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові знищили 36 окупантів та ворожий танк Т-72 під Лиманом (Донецька область) та біля Куп'янська (Харківська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

"За минулу добу 565 ударів зі ствольної та реактивної артилерії завдав ворог на Лиманському та Куп’янському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Череватий зазначив, що під час боєзіткнення вбито 36 окупантів, 108 - поранено.

"Знищено ворожий танк Т-72, дві БМП-1 та один мінометний розрахунок", - додав речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку проти українських сил воює 25,6 тисячі російських окупантів. При цьому до боїв ворог залучив десятки танків та 450 бронемашин.

На Бахмутському напрямку українським воїнам вдалось досягти паритету в артилерії завдяки точності роботи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛуганськДонецька областьЗбройні сили УкраїниВійна в Україніхарков