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ВСУ уничтожили танк Т-72 и 36 оккупантов под Лиманом и Купянском, - Череватый

Фото: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Facebook сом Serhii Cherevatyi)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные уничтожили 36 оккупантов и вражеский танк Т-72 под Лиманом (Донецкая область) и возле Купянска (Харьковская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

"За прошедшие сутки 565 ударов со ствольной и реактивной артиллерии нанес враг на Лиманском и Купянском направлениях", - говорится в сообщении.

Череватый отметил, что во время боестолкновения убиты 36 оккупантов, 108 - ранены.

"Уничтожены вражеский танк Т-72, две БМП-1 и один минометный расчет", - добавил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Напомним, что на Бахмутском направлении против украинских сил воюет 25,6 тысяч российских оккупантов. При этом в боях враг привлек десятки танков и 450 бронемашин.

На Бахмутском направлении украинским воинам удалось добиться паритета в артиллерии благодаря точности работы.

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