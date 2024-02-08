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ЗСУ знищили танк і майже 60 окупантів на лівобережжі Дніпра

Архівне фото: ЗСУ знищили танк і майже 60 окупантів на лівобережжі Дніпра (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України за останню добу знищили 57 окупантів і ворожий танк на лівобережжі Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Сили оборони надалі наносять вогневе ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - йдеться в заяві.

Зазначається, що за минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі поменшало на:

  • 57 окупантів;
  • 1 танк;
  • 5 гармат;
  • 2 міномети;
  • 12 одиниць автомобільної техніки.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 8 лютого, склали 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 392 380 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 31 ракету, 14 дронів та 20 ББМ.

Протягом минулої доби, 7 січня, на Таврійському напрямку наші військові знищили 34 одиниці ворожої техніки росіян. Також нейтралізували й знищили 178 БпЛА різних типів.

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