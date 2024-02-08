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ВСУ уничтожили танк и почти 60 оккупантов на левобережье Днепра

Архивное фото: ВСУ уничтожили танк и почти 60 оккупантов на левобережье Днепра (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины за последние сутки уничтожили 57 оккупантов и вражеский танк на левобережье Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - говорится в заявлении.

Отмечается, что за минувшие сутки получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на:

  • 57 оккупантов;
  • 1 танк;
  • 5 пушек;
  • 2 миномета;
  • 12 единиц автомобильной техники.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 8 февраля, составили 910 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 392 380 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 31 ракету, 14 дронов и 20 ББМ.

За прошедшие сутки, 7 января, на Таврическом направлении наши военные уничтожили 34 единицы вражеской техники россиян. Также нейтрализовали и уничтожили 178 БпЛА разных типов.

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