ВСУ уничтожили танк и почти 60 оккупантов на левобережье Днепра

"Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - говорится в заявлении.

Отмечается, что за минувшие сутки получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на:

57 оккупантов;

1 танк;

5 пушек;

2 миномета;

12 единиц автомобильной техники.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 8 февраля, составили 910 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 392 380 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 31 ракету, 14 дронов и 20 ББМ.

За прошедшие сутки, 7 января, на Таврическом направлении наши военные уничтожили 34 единицы вражеской техники россиян. Также нейтрализовали и уничтожили 178 БпЛА разных типов.