ВСУ уничтожили Су-25 оккупантов, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Также сообщается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, 2 станции радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и состав боеприпасов.