ВСУ уничтожили Су-25 оккупантов, - Генштаб
Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили вражеский реактивный штурмовик Су-25.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Также сообщается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три – по зенитно-ракетным комплексам.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, 2 станции радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и состав боеприпасов.
Ранее сообщалось, что бойцы отдельной горно-штурмовой бригады сбили российский штурмовик Су-25 над населенным пунктом Берестово Донецкой области из ПЗРК "Перун".
Также ранее мы писали, что 6 марта в районе Бахмута Донецкой области бойцы Нацгвардии из бригады "Спартан" сбили российский штурмовик Су-25.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.