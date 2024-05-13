ЗСУ знищили стратегічний запас пального окупантів у Луганській області, - ОДА

Ситуація з доставкою пального в окупованій Росією Луганській області стала ще більш напружено. Стратегічного запасу вже немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську обласну державну адміністрацію у Facebook .

Як зазначається в повідомленні, після двох займань на нафтобазах у Луганську та Ровеньках окупанти лишилися можливості накопичувати і зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці.

"Тепер нестачу відчутно ще більше. Звісно, що поставки пального росіянами до окупованої Луганщини не припиняються, але вони не відповідають поточним потребам. Й стратегічного запасу вже немає", - додали в ОДА.

Удари "Хаймарсів"

Нагадаємо, ЗСУ завдають ударів по військових цілях на окупованій території Луганської області.

Зокрема у місті Ровеньки 10 травня під удар потрапила нафтобаза, після чого виникла велика пожежа.