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ЗСУ знищили склади зберігання дронів російського підрозділу "Рубікон"

14:32 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Росіяни втратили частину складів зберігання дронів (Getty Images)

Сили оборони України змогли не лише уразити, а й успішно знищити склади зберігання БпЛА російського підрозділу "Рубікон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

"Підтверджено знищення 23 вересня 2026 року складів зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон" у районі Волновахи Донецької області, - йдеться в заяві Генштабу.

Окрім того, українські воїни повідомили про результати нових ударів по цілях противника на полі бою та в тилу.

Так, минулої ночі бійці ЗСУ завдали потужних ударів по кількох важливих військових об'єктах армії РФ. У Донецьку успішно атаковано місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів.

За словами українських воїнів, удари по таких об'єктах є одним із пріоритетних завдань Сил оборони України. Головна мета - максимально скоротити спроможності ворога застосовувати ударні безпілотники проти цивільної інфраструктури на території України.

Ба більше, вказано, що в районі Покровська на Донбасі під удар потрапив пункт управління БпЛА противника.

"Також у районі Верхньокам'янки Луганської області уражено склад ракетно-артилерійського озброєння. Крім того, у районі Тимошівки Запорізької області уражено район зосередження озброєння та військової техніки російських підрозділів", - йдеться в заяві Генштабу ЗСУ.

Раніше РБК-Україна розповідало, де саме Сили оборони змогли прорватися вперед на полі бою.

Окрім того, у Генштабі ЗСУ назвали місяць, в якому армія РФ зазнала рекордних втрат у 2026 році.

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