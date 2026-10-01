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ВСУ уничтожили склады хранения дронов российского подразделения "Рубикон"

14:32 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Россияне потеряли часть складов хранения дронов (Getty Images)

Силы обороны Украины смогли не только поразить, но и успешно уничтожить склады хранения БПЛА российского подразделения "Рубикон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

"Подтверждено уничтожение 23 сентября 2026 года складов хранения БпЛА подразделения "Рубикон" в районе Волновахи Донецкой области, - говорится в заявлении Генштаба.

Кроме того, украинские воины сообщили о результатах новых ударов по целям противника на поле боя и в тылу.

Так, минувшей ночью бойцы ВСУ нанесли мощные удары по нескольким важным военным объектам армии РФ. В Донецке успешно атаковано место хранения, подготовки и запуска ударных дронов.

По словам украинских воинов, удары по таким объектам - одна из приоритетных задач Сил обороны Украины. Главная цель - максимально сократить возможности врага применять ударные беспилотники против гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Более того, указано, что в районе Покровска на Донбассе под удар попал пункт управления БпЛА противника.

"Также в районе Верхнекаменки Луганской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, в районе Тимошевки Запорожской области поражен район сосредоточения вооружения и военной техники российских подразделений", - говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Ранее РБК-Украина рассказывало, где именно Силы обороны смогли прорваться вперед на поле боя.

Кроме того, в Генштабе ВСУ назвали месяц, в котором армия РФ понесла рекордные потери в 2026 году.

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