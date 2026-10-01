ВСУ уничтожили склады хранения дронов российского подразделения "Рубикон"

"Подтверждено уничтожение 23 сентября 2026 года складов хранения БпЛА подразделения "Рубикон" в районе Волновахи Донецкой области, - говорится в заявлении Генштаба.

Кроме того, украинские воины сообщили о результатах новых ударов по целям противника на поле боя и в тылу.

Так, минувшей ночью бойцы ВСУ нанесли мощные удары по нескольким важным военным объектам армии РФ. В Донецке успешно атаковано место хранения, подготовки и запуска ударных дронов.

По словам украинских воинов, удары по таким объектам - одна из приоритетных задач Сил обороны Украины. Главная цель - максимально сократить возможности врага применять ударные беспилотники против гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Более того, указано, что в районе Покровска на Донбассе под удар попал пункт управления БпЛА противника.

"Также в районе Верхнекаменки Луганской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, в районе Тимошевки Запорожской области поражен район сосредоточения вооружения и военной техники российских подразделений", - говорится в заявлении Генштаба ВСУ.