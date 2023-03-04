ЗСУ знищили склад боєприпасів РФ та відбили численні атаки в районі Бахмута, - Генштаб

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, є загиблі та поранені серед мирного населення.

Загроза завдання Російською Федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжує безуспішні наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Голишівське, Павлівка та Садки Сумської області та районів 22 населених пунктів Харківської області. Серед них - Гранів, Глибоке, Верхня Писарівка, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Вільхуватка, Дворічанське та Дворічна.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжував вести наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області, успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Гряниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Федорівка і Роздолівка в Донецькій області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагається оточити місто Бахмут. Протягом доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Предтечине, Олександро-Шультине, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське та Красногорівка. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема, Кам’янки, Авдіївки, Ласточкиного, Красногорівки, Невельського, Мар’їнки, Георгіївки, Богоявленки, Вугледара та Времівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 30 населених пунктів. Серед них - Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області; Червоний Маяк, Козацьке, Іванівка, Антонівка та Інженерне Херсонської області та місто Херсон, а також місто Очаків Миколаївської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

З метою поповнення масштабних втрат в живій силі, противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованій території України. Зокрема, в Горлівці Донецької області, з 5 березня планується розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих жителів до лав російських окупаційних військ. Всім керівникам навчальних закладів надано письмову вказівку від осійської окупаційної "адміністрації" щодо постановки на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження.

Триває примусова паспортизація населення тимчасово окупованої та зайнятої території Луганської області. Так, окупанти ввели обмеження на вільне пересування між населеними пунктами для усіх цивільних громадян які не мають паспорта громадянина Російської Федерації. Під дію обмежень потрапили Старобільськ, Рубіжне та Станиця Луганська.

В тимчасово захопленому Росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, зараз катастрофічно не вистачає фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції. Російські ж окупанти працевлаштовують на АЕС осіб без відповідної освіти та стажу, що може призвести до непепередбачуваних наслідків.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах та 1 - по складу боєприпасів противника.