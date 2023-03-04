ВСУ уничтожили склад боеприпасов РФ и отразили многочисленные атаки в районе Бахмута, - Генштаб

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня. В частности, по жилым домам и гражданской инфраструктуре Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, погибли и раненые среди мирного населения.

Угроза нанесения Российской Федерацией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины. Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжает безуспешные наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бачевск, Уланово, Кучеровка, Белокопытово, Стариковое, Ходыно, Рыжевка, Атинское, Голышевское, Павловка и Садки Сумской области и районов 22 населенных пунктов Харьковской области. Среди них - Гранов, Глубокое, Верхняя Писаревка, Гатище, Волчанск, Вильча, Бочково, Ольховатка, Двуречанское и Двуречная.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжал вести наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области, успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них - Гряниковка, Кисловка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Федоровка и Раздолевка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытается оцепить город Бахмут. В течение суток наши воины отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка и Бахмут Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Орехово-Василевка, Железнянское, Дубово-Василовка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Предтечине, Александро-Шультино, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское и Красногоровка. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах более 20 населенных пунктов. В частности, Каменки, Авдеевки, Ласточкиного, Красногоровки, Невельского, Марьинки, Георгиевки, Богоявленки, Угледара и Времивки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 30 населенных пунктов. Среди них - Малиновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области; Красный Маяк, Казацкое, Ивановка, Антоновка и Инженерное Херсонской области и Херсон, а также город Очаков Николаевской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

С целью пополнения масштабных потерь в живой силе противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. В частности, в Горловке Донецкой области с 5 марта планируется начать очередную волну мобилизации местных жителей в ряды российских оккупационных войск. Всем руководителям учебных заведений предоставлено письменное указание от российской оккупационной "администрации" по постановке на военный учет мужчин от 1995 по 2005 год рождения.

Продолжается принудительная паспортизация населения временно оккупированной и занятой территорий Луганской области. Так, оккупанты ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех гражданских граждан, не имеющих паспорта гражданина Российской Федерации. Под действие ограничений попали Старобельск, Рубежное и Станица Луганска.

Во временно захваченном Россией городе Энергодар, на Запорожской АЭС, сейчас катастрофически не хватает профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции. Российские оккупанты трудоустраивают на АЭС лиц без соответствующего образования и стажа, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам и 1 - по складу боеприпасов противника.