ЗСУ знищили склад боєприпасів в Каховському районі, а також збили безпілотний розвідник

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК " Південь ".

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують контрбатарейну боротьбу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЗСУ мають підтвердження про знищення 2 ворожих спостережних постів в Олешках і на островах, складу з боєприпасами в Каховському районі.

"Вороже військо зменшено на 7 росіян та 1 безпілотний розвідник, продовжуємо нищити ворожі засоби ураження і техніку, результати дорозвідуються", - додали в командуванні.