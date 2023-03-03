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ЗСУ знищили склад боєприпасів в Каховському районі, а також збили безпілотний розвідник

Фото: ЗСУ знищили склад боєприпасів в Каховському районі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові знищили склад боєприпасів окупантів в Каховському районі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Південь".

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують контрбатарейну боротьбу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЗСУ мають підтвердження про знищення 2 ворожих спостережних постів в Олешках і на островах, складу з боєприпасами в Каховському районі.

"Вороже військо зменшено на 7 росіян та 1 безпілотний розвідник, продовжуємо нищити ворожі засоби ураження і техніку, результати дорозвідуються", - додали в командуванні.

Нагадаємо, що російські військові 65 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники випустили понад 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та дронів по мирних населених пунктах області.

Українські військові продовжують атакувати позиції особового складу окупантів, а також знищили склад боєприпасів РФ.

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