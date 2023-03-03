RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Каховском районе, а также сбили беспилотный разведчик

Фото: ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Каховском районе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные уничтожили склад боеприпасов окупантов в Каховском районе Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Юг".

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают контрбатарейную борьбу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ подтверждает об уничтожении 2 вражеских наблюдательных постов в Олешках и на островах, складе с боеприпасами в Каховском районе.

"Вражеское войско уменьшено на 7 россиян и 1 беспилотный разведчик, продолжаем уничтожать вражеские средства поражения и технику, результаты доразведываются", - добавили в командовании.

Напомним, что российские военные 65 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики выпустили более 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и дронов по мирным населенным пунктам области.

Украинские военные продолжают атаковать позиции личного состава оккупантов, а также уничтожили состав боеприпасов РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонская областьВойна в Украине