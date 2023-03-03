ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Каховском районе, а также сбили беспилотный разведчик

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК " Юг ".

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают контрбатарейную борьбу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ подтверждает об уничтожении 2 вражеских наблюдательных постов в Олешках и на островах, складе с боеприпасами в Каховском районе.

"Вражеское войско уменьшено на 7 россиян и 1 беспилотный разведчик, продолжаем уничтожать вражеские средства поражения и технику, результаты доразведываются", - добавили в командовании.