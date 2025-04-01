ЗСУ знищили штурмову бронеколону росіян на Новопавлівському напрямку (відео)

Як розповіли військові, на Новопавлівському напрямку противник вирішив скористатися несприятливими погодними умовами. На прорив оборонних укріплень ЗСУ ворог висунувся у складі трьох БМП з піхотою та купою мотоциклів.

Однак застати українських захисників зненацька окупантам не вдалося.

Воїни Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького спільно з бійцями суміжного підрозділу зі складу 31 ОМБР завчасно виявили колону техніки, зупинили її та випалили.