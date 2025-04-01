ВСУ уничтожили штурмовую бронеколонну россиян на Новопавловском направлении (видео)

Как рассказали военные, на Новопавловском направлении противник решил воспользоваться неблагоприятными погодными условиями. На прорыв оборонительных укреплений ВСУ враг выдвинулся в составе трех БМП с пехотой и кучей мотоциклов.

Однако застать украинских защитников врасплох оккупантам не удалось.

Воины Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого совместно с бойцами смежного подразделения из состава 31 ОМБР заблаговременно обнаружили колонну техники, остановили ее и выжгли.