ЗСУ знищили штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-8 та 5 складів ворога, - ОК "Південь"

Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. Внаслідок дій ЗСУ 25 вересня ворог втратив штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-8 та 5 складів з боєприпасами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Авіацією по противнику завдано 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань", - зазначили наші воїни.
Протягом бойового дня бійці ЗСУ:
"У Бериславському районі Херсонської області, воїнами зенітної ракетної бригади збитий російський штурмовик Су-25. Для порятунку пілота окупанти відправили гелікоптер Мі-8, який також успішно "приземлили", - розповіли в ОК "Південь".
Окрім цього, наші військові знищили п’ять російських складів з боєприпасами в Безіменному, Тернових Подах, в Калинівці та на Кінбурнській Косі.
Унаслідок дій Збройних сил України окупанти втратили:
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ на кількох напрямках лінії фронту мають позитивні результати.
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