UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-8 та 5 складів ворога, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ знищили штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-8 та 5 складів ворога на півдні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. Внаслідок дій ЗСУ 25 вересня ворог втратив штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-8 та 5 складів з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Авіацією по противнику завдано 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань", - зазначили наші воїни.

Протягом бойового дня бійці ЗСУ:

  • відпрацювали по зосередженню ворожого озброєння та техніки у Бериславському районі;
  • посилили вогневий контроль Антонівського мосту;
  • унеможливили використання альтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки.

"У Бериславському районі Херсонської області, воїнами зенітної ракетної бригади збитий російський штурмовик Су-25. Для порятунку пілота окупанти відправили гелікоптер Мі-8, який також успішно "приземлили", - розповіли в ОК "Південь".

Окрім цього, наші військові знищили п’ять російських складів з боєприпасами в Безіменному, Тернових Подах, в Калинівці та на Кінбурнській Косі.

Унаслідок дій Збройних сил України окупанти втратили:

  • 43 солдатів;
  • 3 танки;
  • 1 САУ;
  • 9 одиниць авто-бронетехніки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ на кількох напрямках лінії фронту мають позитивні результати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України