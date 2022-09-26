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ВСУ уничтожили штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и 5 складов врага, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ уничтожили штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и 5 складов врага на юге (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на Южнобужском направлении. В результате действий ВСУ 25 сентября враг потерял штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и 5 складов с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Авиацией по противнику нанесено 9 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 310 огневых задач", - отметили наши воины.

В течение боевого дня бойцы ВСУ:

  • отработали по сосредоточению вражеского вооружения и техники в Бериславском районе;
  • усилили огневой контроль Антоновского моста;
  • сделали невозможным использование альтернативного движения на переправе в районе Новой Каховки.

"В Бериславском районе Херсонской области, воинами зенитной ракетной бригады сбит российский штурмовик Су-25. Для спасения пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8, который также успешно "приземлили", - рассказали в ОК "Юг".

Кроме того, наши военные уничтожили пять российских складов с боеприпасами в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и на Кинбурнской Косе.

В результате действий Вооруженных сил Украины оккупанты потеряли:

  • 43 солдат;
  • 3 танка;
  • 1 САУ;
  • 9 единиц автобронетехники.

Напомним, президент ВладимирЗеленский заявил, что ВСУ по нескольким направлениям линии фронта имеют положительные результаты.

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