ЗСУ знищили штаб, командний пункт і 6 складів окупантів у трьох областях
Фото: ЗСУ знищили штаб, командний пункт і 6 складів окупантів у трьох областях (zsu.gov.ua)
Українські захисники продовжують демілітаризувати російських окупантів на усіх напрямках лінії фронту. ЗСУ протягом 9-11 листопада завдали потужних ударів по ворогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж трьох діб Росія втратила:
- склад з БК - у Херсонському районі;
- склад з БК - у Каховському районі Херсонської області;
- 2 склади з БК і штаб - у Бериславському районі Херсонської області;
- штаб - у Кадіївці Луганської області;
- склад з БК і командний пункт - у Василівському районі Запорізької області;
- склад з БК - у Сватівському районі Луганської області.
"Демілітаризація орди", - зазначив Братчук.
Нагадаємо, площа звільненої від російських окупантів території на півдні України склала вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів.
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