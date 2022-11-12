ЗСУ знищили штаб, командний пункт і 6 складів окупантів у трьох областях

Українські захисники продовжують демілітаризувати російських окупантів на усіх напрямках лінії фронту. ЗСУ протягом 9-11 листопада завдали потужних ударів по ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

Нагадаємо, площа звільненої від російських окупантів території на півдні України склала вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.