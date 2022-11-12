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ВСУ уничтожили штаб, командный пункт и 6 складов оккупантов в трех областях

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Суббота 12 ноября 2022 02:16
ВСУ уничтожили штаб, командный пункт и 6 складов оккупантов в трех областях Фото: ВСУ уничтожили штаб, командный пункт и 6 складов оккупантов в трех областях (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники продолжают демилитаризировать российских оккупантов по всем направлениям линии фронта. ВСУ в течение 9-11 ноября нанесли мощные удары по врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

По данным пресс-секретаря областной военной администрации, в течение трех суток Россия потеряла:

  • склад с БК - в Херсонском районе;
  • склад с БК - в Каховском районе Херсонской области;
  • 2 склада с БК и штаб - в Бериславском районе Херсонской области;
  • штаб - в Кадиевке Луганской области;
  • склад с БК и командный пункт - в Васильевском районе Запорожской области;
  • склад с БК - в Сватовском районе Луганской области.

"Демилитаризация орды", - отметил Братчук.

Напомним, площадь освобожденной от российских оккупантов территории на юге Украины составила уже более 3 тысяч квадратных километров.

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