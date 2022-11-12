ВСУ уничтожили штаб, командный пункт и 6 складов оккупантов в трех областях

Украинские защитники продолжают демилитаризировать российских оккупантов по всем направлениям линии фронта. ВСУ в течение 9-11 ноября нанесли мощные удары по врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

По данным пресс-секретаря областной военной администрации, в течение трех суток Россия потеряла:

Напомним, площадь освобожденной от российских оккупантов территории на юге Украины составила уже более 3 тысяч квадратных километров.

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