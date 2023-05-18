ЗСУ знищили ще півтисячі окупантів: оновлені втрати Росії

Українські захисники за минулу добу знищили ще 510 російських окупантів та десятки одиниць техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 201 тисячу своїх солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 18 травня орієнтовно склали:
Нагадаємо, за минулу добу на фронті відбулося близько 36 бойових зіткнень. Епіцентром боїв залишаються Бахмут та Мар’їнка.
Крім того, за даними ISW, українські захисники відбили російські атаки в Мар’їнці Донецької області.
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