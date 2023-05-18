ВСУ уничтожили еще полтысячи оккупантов: обновленные потери России

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 510 российских оккупантов и десятки единиц техники врага. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 201 тысячу своих солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 18 мая ориентировочно составили:
Напомним, за минувшие сутки на фронте произошло около 36 боевых столкновений. Эпицентром боев остаются Бахмут и Марьинка.
Кроме того, по данным ISW, украинские защитники отбили российские атаки в Марьинке Донецкой области.
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