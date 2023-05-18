ЗСУ відбили численні російські атаки в Мар’їнці: карти боїв ISW​​​​​​​

Українські сили відбили численні російські наземні атаки в Мар’їнці (27 км на південний захід від Авдіївки).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація у Луганській та Харківській областях

17 травня російські війська здійснили обмежені наземні удари на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна. Генштаб України повідомив, що окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська), Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового), Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового), Стельмахівка (15 км на північний захід від Сватового), Невське (19 км на північний захід від Кремінної) та Білогорівка (10 км на південь від Кремінної).

Російські блогери стверджували, що російські війська здійснили наземні атаки поблизу Синьківки (приблизно 7 км на північний схід від Куп’янська) та Новоселівського, а після взяття Масютівки відтіснили українські сили до річки Оскіл. ISW поки не має візуального підтвердження того, що росіяни захопили Масютівку.

Міноборони РФ заявило, що 252-й мотострілецький полк відбив дві наземні атаки українських військ в районі Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної). На геолокаційних кадрах, опублікованих 16 травня, видно, як артилерійські частини 20-ї загальновійськової армії РФ (Західний військовий округ) завдають ударів по мосту через річку Жеребець у Макіївці (22 км на північний захід від Кремінної).

Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 травня, показують, що ПВК "Вагнера" поступово просувалася в південно-західному Бахмуті. Російський блогер стверджував, що "вагнерівці" завершили захоплення українського укріпрайону в західному Бахмуті та почали тиснути на українські сили в прилеглій зоні конфлікту. Пригожин 16 травня заявив, що вони просунулися на 200 метрів і що українські сили контролюють лише 1,46 квадратних кілометрів території.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка – Донецьк 17 травня. Український Генштаб заявив, що ЗСУ відбили численні російські наземні атаки в Мар’їнці (27 км на південний захід від Авдіївки). Російський блогер стверджував, що сили РФ просунулися в Мар’їнці на 100 метрів і що українські сили контролюють менше одного квадратного кілометра Мар’їнки.

Повідомляється, що російські та українські війська здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької області. Речник Таврійського напрямку ЗСУ Валерій Шершень заявив, що російські війська здійснили 16 наземних ударів по українських позиціях на невизначених ділянках західної лінії фронту Донецько-Запорізької області. Російський блогер стверджував, що українські війська намагалися прорвати російську оборону біля Вугледара.

"Південна вісь"

16 травня російські війська продовжували обстрілювати західний (правий) берег Херсонської області та острови в дельті річки Дніпро, побоюючись запланованих українських контрнаступів. Російський блогер заявив, що ВПС РФ завдали ударів по українським підрозділам у Кізомисі та Велентенському на західному (правому) березі Херсонської області авіаційними бомбами ФАБ-500. Він т акож стверджував, що завдали ударів по українській військовій техніці на острові Малий Потьомкін на південний захід від Херсона ракетами Х-22 і "Калібр". У прикордонній службі України повідомили, що у масштабному артилерійському обстрілі міста Херсона були задіяні підрозділи російського 8-го окремого артполку 22-го армійського корпусу.