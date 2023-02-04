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ЗСУ знищили ще один рідкісний російський ракетний комплекс "Тор"

Фото: в Україні знищили ще один "Тор" (росзмі)
Автор: Олександр Білоус

Артилерійські військові частини та підрозділи морської піхоти ВМС ЗСУ знищили ще один російський зенітний ракетний комплекс Тор-М2ДТ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Військово-морські сили ЗСУ.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено зенітний ракетний комплекс Тор-М2ДТ та 2 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Раніше на Херсонському напрямку українські артилеристи знищили рідкісну російську систему протиповітряної оборони Тор-М2ДТ, яка в першу чергу призначена для використання в арктичних умовах.

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