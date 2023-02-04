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ВСУ уничтожили еще один редкий российский ракетный комплекс "Тор"

Фото: в Украине уничтожили еще один "Тор" (россми)
Автор: Александр Белоус

Артиллерийские воинские части и подразделения морской пехоты ВМС ВСУ уничтожили еще один российский зенитный ракетный комплекс Тор-М2ДТ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-морские силы ВСУ.

"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего уничтожен зенитный ракетный комплекс Тор-М2ДТ и 2 российских военных. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее в Херсонском направлении украинские артиллеристы уничтожили редкую российскую систему противовоздушной обороны Тор-М2ДТ, которая в первую очередь предназначена для использования в арктических условиях.

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