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ЗСУ знищили ще один човен із ворожою ДРГ у дельті Дніпра

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Субота 18 лютого 2023 15:32
ЗСУ знищили ще один човен із ворожою ДРГ у дельті Дніпра Фото: ЗСУ знищили ще один човен із ворожою ДРГ у дельті Дніпра (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові ліквідували групу російських диверсантів, які намагалися висадитись на одному з островів у дельті Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь".

"При черговій спробі ворожої ДРГ висадитися на один із островів у дельті Дніпра, знищено переобладнаний цивільний моторний човен разом із особовим складом", - розповіли військові.

Усього минулої доби українські військові виконали понад 70 вогневих завдань. Внаслідок бойової роботи знищено: безпілотник типу "Орлан-10", станція радіоелектронної боротьби, ПТРК, великокаліберна гаубиця та окупанти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на півдні ЗСУ вразили два човни окупантів . Їхні росіяни готували для маневрів диверсійно-розвідувальних груп у дельті Дніпра.

Також нещодавно українським бійцям вдалося знищити на півдні семеро плавзасобів росіян, які готували для ДРГ.

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