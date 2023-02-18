ЗСУ знищили ще один човен із ворожою ДРГ у дельті Дніпра

Українські військові ліквідували групу російських диверсантів, які намагалися висадитись на одному з островів у дельті Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь".

"При черговій спробі ворожої ДРГ висадитися на один із островів у дельті Дніпра, знищено переобладнаний цивільний моторний човен разом із особовим складом", - розповіли військові.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на півдні ЗСУ вразили два човни окупантів . Їхні росіяни готували для маневрів диверсійно-розвідувальних груп у дельті Дніпра.

Також нещодавно українським бійцям вдалося знищити на півдні семеро плавзасобів росіян, які готували для ДРГ.

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