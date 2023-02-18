Фото: ВСУ уничтожили еще одну лодку с вражеской ДРГ в дельте Днепра (Getty Images)

Украинские военные ликвидировали группу российских диверсантов, пытавшихся высадиться на одном из островов в дельте Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг".