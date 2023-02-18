ВСУ уничтожили еще одну лодку с вражеской ДРГ в дельте Днепра
Украинские военные ликвидировали группу российских диверсантов, пытавшихся высадиться на одном из островов в дельте Днепра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг".
"При очередной попытке вражеской ДРГ высадиться на один из островов в дельте Днепра, уничтожена переоборудованная гражданская моторная лодка вместе с личным составом", - рассказали военные.
Всего за прошедшие сутки украинские военные выполнили более 70 огневых задач. Вследствие боевой работы уничтожены: беспилотник типа "Орлан-10", станция радиоэлектронной борьбы, ПТРК, крупнокалиберная гаубица и оккупанты.
Напомним, ранее мы писали, что на юге ВСУ поразили две лодки оккупантов. Их россияне готовили для маневров диверсионно-разведывательных групп в дельте Днепра.
Также недавно украинским бойцам удалось уничтожить на юге семь плавсредств россиян, которые готовили для ДРГ.
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