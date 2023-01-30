ЗСУ знищили ще майже півтисячі окупантів, - Генштаб

Українські бійці за минулу добу знищили ще 490 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни ліквідовано вже близько 126 650 військових РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, що днем раніше морські піхотинці знищили групу російських окупантів, а також ворожий танк та склад з боєприпасами.
Як повідомлялося раніше, у Луганській області прикордонники також знищили російський склад з боєприпасами.
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