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ЗСУ знищили ще майже півтисячі окупантів, - Генштаб

Фото: втрати російських військ складають вже близько військових 126 650 убитими (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу знищили ще 490 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни ліквідовано вже близько 126 650 військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 126650 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3201 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 6369 (+3) од,
  • артилерійських систем - 2196 (+1) од,
  • РСЗВ - 453 (+0) од,
  • засоби ППО - 221 (+0) од,
  • літаків - 293 (+0) од,
  • гелікоптерів - 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4) од,
  • спеціальна техніка - 199 (+0).

Нагадаємо, що днем раніше морські піхотинці знищили групу російських окупантів, а також ворожий танк та склад з боєприпасами.

Як повідомлялося раніше, у Луганській області прикордонники також знищили російський склад з боєприпасами.

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