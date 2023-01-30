ВСУ уничтожили еще почти полтысячи оккупантов, - Генштаб

Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 490 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны ликвидировано уже около 126 650 военных РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.23 ориентировочно составили:
Напомним, что днем ранее морские пехотинцы уничтожили группу российских оккупантов, а также вражеский танк и склад с боеприпасами.
Как сообщалось ранее, в Луганской области пограничники также уничтожили российский склад с боеприпасами.
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