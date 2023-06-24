ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 30 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 223 910 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.23 орієнтовно склали:
Фото: ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 30 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:
Протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень.
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