ВСУ уничтожили еще почти 600 оккупантов и 30 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 580 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 223 910 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.23 ориентировочно составили:
Фото: ВСУ уничтожили еще почти 600 оккупантов и 30 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:
За прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.