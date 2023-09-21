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ЗСУ знищили ще майже 500 окупантів та 41 артсистему. Генштаб оновив втрати Росії

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 21 вересня, склали 490 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 274 470 військових. Крім того, ЗСУ знищили 41 артсистему, 15 ББМ та 29 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 274470 (+490) осіб ліквідовано;
  • танків - 4638 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 8883 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 6137 (+41) од.;
  • РСЗВ - 781 (+2) од.;
  • засоби ППО - 528 (+2) од.;
  • літаків - 315 од.;
  • вертольотів - 316 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4850 (+29) од.;
  • крилаті ракети - 1479 од.;
  • кораблі/катери - 20 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8670 (+37) од.;
  • спеціальна техніка - 911 (+5) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення.

 Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), українські військові продовжили наступальні дії у районі Бахмута Донецької області, а також на заході Запорізької області.

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Війна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУВСУГенштаб ВСУ