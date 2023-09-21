ВСУ уничтожили еще около 500 оккупантов и 41 артсистему. Генштаб обновил потери России

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 274 470 (+490) человек ликвидировано;

танков - 4638 (+3) ед.;

боевых бронированных машин - 8883 (+15) ед.;

артиллерийских систем - 6137 (+41) ед.;

РСЗО - 781 (+2) ед.;

средства ПВО - 528 (+2) ед.;

самолетов - 315 ед.;

вертолетов - 316 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4850 (+29) ед.;

крылатые ракеты - 1479 ед.;

корабли/катера - 20 ед.;

подлодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 8670 (+37) ед.;

специальная техника - 911 (+5) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), украинские военные продолжили наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области, а также на западе Запорожской области.