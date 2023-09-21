ВСУ уничтожили еще около 500 оккупантов и 41 артсистему. Генштаб обновил потери России

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 21 сентября, составили 490 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 274 470 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 41 артсистему, 15 ББМ и 29 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения.
Как сообщает Институт изучения войны (ISW), украинские военные продолжили наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области, а также на западе Запорожской области.
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