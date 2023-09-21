ЗСУ наступають на Бахмутському і Мелітопольському напрямках, - ISW

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на новий звіт ISW .

У публікації наводиться заява Генерального штабу ЗСУ 20 вересня про те, що наші війська продовжили наступальні дії та завдали значних втрат російській живій силі та техніці на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області).

Також у Генштабі проінформували, що бійці продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку та консолідуються на нових закріплених рубежах.

Як зазначали у Міністерстві оборони Великої Британії, українські сили взяли під контроль позиції у Кліщіївці (7 км на південний захід від Бахмута) та Андріївці (10 км на південний захід від Бахмута), а передислокація російських повітряно-десантних сил із Бахмуту на Запорізьке послабила російську оборону довкола Бахмута.

Експерти ISW пишуть у звіті, що раніше спостерігали підрозділи російської 83 окремої десантно-штурмової бригади, що діяли в районі Запорізької області. При цьому аналітики додають, що неясно, яку частину цього підрозділу передислокували з Бахмута.

Прес-секретар Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш заявив, що українські війська готують оборонні позиції перед поновленням настання російських окупантів на Куп'янсько-Лиманському напрямі.

Ключові висновки:

Військовослужбовці РФ і "воєнкори" розповіли, що російське військове командування наказує військам провести "непродумані і непідтримувані" контратаки на південному фланзі Бахмута, щоб терміново повернути втрачені позиції.

У ніч із 19 на 20 вересня війська РФ провели черговий раунд ударів безпілотників "Шахед" по Україні.

Російський "воєнкор" розповів про підготовку операторів дронів російських розвідувальних груп та тактику їх дій в Україні.

Головне управління військової розвідки Міноборони України повідомило, що 18 вересня невстановлені диверсанти пошкодили російські стратегічні літаки на підмосковному аеродромі Чкаловський.

Глава Чечені Рамзан Кадиров заявив 20 вересня, що у нього хороше здоров'я, незважаючи на чутки про його можливу хворобу або смерть.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрівся з начальником Генерального штабу Ірану Мохаммадом Багері в Тегерані, щоб обговорити російсько-іранське військове співробітництво 19 вересня, наступного дня після того, як президент Ірану Ебрагім Раїсі спростував надання Іраном Росії безпілотників.

Російський диктатор Володимир Путін підкреслив нібито гуманітарні дії російських "миротворців" у Нагірному Карабаху, оскільки інформаційний простір у РФ продовжує спостерігати, що Москва втрачає вплив у Вірменії.

Війська РФ провели наступальні операції на лінії Куп'янськ - Сватове, в районі Бахмута, на лінії Авдіївка - Донецьк та на заході Запорізької області, але не досягли підтверджених успіхів.

Російський Червоний Хрест зазначив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну, особливо зусилля щодо часткової мобілізації восени 2022 року, призвело до погіршення психічного здоров'я багатьох росіян.

Російська та окупаційна "влада" продовжує спроби депортувати українських дітей до РФ та "інтегрувати" їх у російську культуру.

Контрнаступальні дії ЗСУ

Контрнаступ українських військових розпочався на початку червня. Командувач угрупуванням "Таврія" Олександр Тарнавський каже, що ЗСУ перебувають між першою та другою лініями оборони. За його словами, на першу лінію Росія витратила близько 60% часу та ресурсів, на другу та третю - по 20%. Тому наші війська можуть прорвати швидше.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія у вересні посилила частинами ВДВ 58-у загальновійськову армію, що перебуває у важкому становищі, на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. У повному складі такі сили мають становити близько 10 тисяч елітних десантників. Проте майже всі підрозділи, швидше за все, перебувають у критичному стані. Їх використовують як звичайну піхоту.