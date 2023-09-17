ЗСУ знищили ще більше 500 окупантів й 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 16 вересня, українські військові ліквідували ще 530 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія втратила близько 272 320 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 17.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
За словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські військові, за останні кілька тижнів, могли пробити значний тактичний пролом на ділянці лінії оборони терористів у районі Роботине Запорізької області.
Також зазначається, що наші воїни просунулись в районі Кліщіївки Донецької області та Вербового Запорізької області. Російські терористи тим часом били з артилерії по свої "побратимах", які здавались в полон в Андріївці.
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