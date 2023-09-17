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ЗСУ знищили ще більше 500 окупантів й 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 16 вересня, українські військові ліквідували ще 530 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія втратила близько 272 320 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 272 320 (+530) осіб ліквідовано;
  • танків - 4620 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 8828 (+4) од.;
  • артилерійських систем - 6003 (+15) од.;
  • РСЗВ - 776 (+2) од.;
  • засоби ППО - 523 (+2) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4742 (+4) од.;
  • крилаті ракети - 1455 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 20 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8537 (+12) од.;
  • спеціальна техніка - 896 (+5) од.

Фото: втрати ворога станом на 17.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

За словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські військові, за останні кілька тижнів, могли пробити значний тактичний пролом на ділянці лінії оборони терористів  у районі Роботине Запорізької області. 

Також зазначається, що наші воїни просунулись в районі Кліщіївки Донецької області та Вербового Запорізької області. Російські терористи тим часом били з артилерії по свої "побратимах", які здавались в полон в Андріївці. 

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