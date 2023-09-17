ВСУ уничтожили еще более 500 оккупантов и 15 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 16 сентября, украинские военные ликвидировали еще 530 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла около 272 320 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 17.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские военные, за последние несколько недель, могли пробить значительный тактический пролом на участке линии обороны террористов в районе Роботино Запорожской области.
Также отмечается, что наши воины продвинулись в районе Клищеевки Донецкой области и Вербового Запорожской области. Российские террористы тем временем били из артиллерии по своим "собратьям", которые сдавались в плен в Андреевке.
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