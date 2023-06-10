ЗСУ знищили ще 890 окупантів та майже десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ
Минулої доби українські воїни ліквідували ще 890 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 206 600 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 214 660 (+890) осіб ліквідовано;
- танків - 3909 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 7607 (+7) од.;
- артилерійських систем - 3717 (+15) од.;
- РСЗВ - 600 (+1) од.;
- засоби ППО - 362 (+3) од.;
- літаків - 314 (+0) од.;
- гелікоптерів - 299 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3263 (+16) од.;
- крилаті ракети - 1176 (+5) од.;
- кораблі /катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6428 (+18) од.;
- спеціальна техніка - 507 (+5) од.;
Фото: ЗСУ знищили ще 890 окупантів та майже десяток танків (Getty Images)
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, ворог зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
Тим часом на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували більше чотирьох рот росіян. Також знищили й пошкодили 61 одиницю російської техніки.
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