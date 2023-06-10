ЗСУ знищили ще 890 окупантів та майже десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 890 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 206 600 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Фото: ЗСУ знищили ще 890 окупантів та майже десяток танків (Getty Images)

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, ворог зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Тим часом на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували більше чотирьох рот росіян. Також знищили й пошкодили 61 одиницю російської техніки.

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