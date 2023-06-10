ВСУ уничтожили еще 890 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 890 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 206 600 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 214 660 (+890) человек ликвидировано;
- танков - 3909 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин - 7607 (+7) ед.;
- артиллерийских систем - 3717 (+15) ед.;
- РСЗО - 600 (+1) ед.;
- средства ПВО - 362 (+3) ед.;
- самолетов - 314 (+0) ед.;
- вертолетов - 299 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3263 (+16) ед.;
- крылатые ракеты - 1176 (+5) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 6428 (+18) ед.;
- специальная техника - 507 (+5) ед.;
Фото: ВСУ уничтожили еще 890 оккупантов и почти десяток танков (Getty Images)
Напомним, РБК-Украина писало, что согласно данным Генерального штаба ВСУ, враг сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло больше 30 боевых столкновений.
Между тем, на Таврическом направлении наши воины ликвидировали более четырех рот россиян. Также уничтожили и повредили 61 единицу российской техники.
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