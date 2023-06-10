ВСУ уничтожили еще 890 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 890 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 206 600 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Фото: ВСУ уничтожили еще 890 оккупантов и почти десяток танков (Getty Images)

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.23 ориентировочно составили:

Напомним, РБК-Украина писало, что согласно данным Генерального штаба ВСУ, враг сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло больше 30 боевых столкновений.

Между тем, на Таврическом направлении наши воины ликвидировали более четырех рот россиян. Также уничтожили и повредили 61 единицу российской техники.

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