ЗСУ знищили ще 780 окупантів за добу: нові втрати росіян

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 789 окупантів. Загалом Росія втратила в Україні від початку повномасштабної агресії вже 77950 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше ми писали, що українські десантники на Донбасі збили російський безпілотник "Орлан-10".
Також стало відомо, що під Запоріжжям ЗСУ вдарили по позиції окупантів, ворог зазнав великих втрат.
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