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ЗСУ знищили ще 780 окупантів за добу: нові втрати росіян

Фото: Росія втратила у війні вже 77 950 своїх військових (Getty Image)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 789 окупантів. Загалом Росія втратила в Україні від початку повномасштабної агресії вже 77950 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 77950 (+780) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2801 (+15) од,
  • бойових броньованих машин - 5666 (+12) од,
  • артилерійських систем - 1802 (+11) од,
  • РСЗВ - 393 (+2) од,
  • засоби ППО - 205 (+2) од,
  • літаків - 278 (+0) од,
  • гелікоптерів - 260 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1483 (+7),
  • крилаті ракети - 399 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4227 (+11) од,
  • спеціальна техніка - 159 (+0).

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські десантники на Донбасі збили російський безпілотник "Орлан-10".

Також стало відомо, що під Запоріжжям ЗСУ вдарили по позиції окупантів, ворог зазнав великих втрат.

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